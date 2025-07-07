Акт ввода в эксплуатацию отсутствует: что происходит с домами по Бакинской в Уфе

«Уфаводоканал» готов заключить прямые договоры на потребление услуг с жителями уфимских домов по Бакинской. Этот вопрос стал решаться после выхода в эфир сюжета БСТ о проблемах горожан. Управляющая компания расторгла договор по обслуживанию, котельную отключили от газоснабжения, соответственно, нет горячей воды. В итоге из-за этого коллапса затопило не только подвал, но и несколько этажей в 14-м доме по Бакинской. Однако это полбеды. Во время подготовки материала мы выяснили, что жильцы платили за воду, а договора с «Уфаводоканалом» не было. А многоквартирные дома и вовсе не числятся в госжилстройнадзоре.

Теперь ничего не течет, но зайти в бойлерную и на крышу невозможно. Представители управляющей компании ключи забрали обратно, если вдруг снова начнется течь. Вероятно, пока не появилась новая управляющая компания. А жильцы привыкают к нынешним реалиям.

Проблемная канализация и стала причиной отказа управляющей компании от 14 и 16 домов на Бакинской. Об этом в телефонном разговоре рассказал директор обслуживающей организации, который вышел на связь для прояснения ситуации. Владимир Коновалов заверил, что еще в конце апреля сообщили жильцам о расторжении договора по обслуживанию домов на собрании, разослали информационные письма. Но по просьбе собственников остались до 1 июля.

По словам руководителя, рабочие от УК приезжали регулярно, обнаруживали забитые трубы. На балансе организации есть и другие многоквартирные дома, но там таких проблем нет.

В прошлых сюжетах рассказывали, дом по Бакинской, 14 числится в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства как частный сектор. А здание по соседству — под номером 16 — с аналогичными проблемами отсутствует в реестре лицензий. Причем дома всё это время не состояли на балансе «Уфаводоканала».