В Уфу приехал Цирк Никулина с новым шоу «Династия»

Единственное в мире шоу гигантов моря, стрельба из арбалета в яблочко, аттракцион экзотических животных. В Уфе открыл гастроли Цирк Никулина с новым шоу «Династия». Передвижная труппа Владимира Дерябкина приготовила уфимцам и гостям города новую программу с уникальными номерами, где представлен и классический цирковой жанр, и современные технологии, не имеющие аналогов в России. За 30 лет знаменитый цирк Шапито посетил более 160 городов и вот уже второй раз прибыл в Уфу.

Номер с элементами акробатики, танцев и клоунады. На арене цирка — 6 ластоногих артистов. Им подвластны и лестницы, и обручи, и даже собственный вес, который, к слову, может достигать 1 тонны.

Этого малыша зовут Бой, ему 2 года, и ровно половину своей жизни он учится делать трюки. Северные морские львы — подопечные дрессировщика Василия Тимченко, представителя всемирно известной династии с 50-летней цирковой историей. А его уникальный номер вместе с крупнейшими представителями семейства ластоногих стал обладателем 5 высших наград на всемирных цирковых фестивалях.

Аналогов в мире нету. Это животные-гиганты по своим масштабам, и эти неуклюжие огромные создания показывают то, что они совершенно могут быть неуклюжими, балансировать, акробатами и, более того, даже танцевать брейк-данс. Василий Тимченко, дрессировщик северных морских львов

Юных зрителей и их родителей порадовали не только аттракционом экзотических животных. На арене цирка удивляли трюками акробаты на мачте, гимнастка на колесе Сира, стрелок из арбалета по яблочку. Фишкой сезона стало яркое лазерное шоу и голограмма, погружающая зрителя в богатый подводный мир океана.

Все члены труппы — потомственные цирковые артисты, представители династий до 5-ти поколений. Из такой семьи и автор шоу — Владимир Дерябкин-младший.

Он — сын дрессировщика медведей, клоуна и заслуженного артиста России Владимира Дерябкина. Вырос в цирке и продолжил дело отца — смешить и радовать людей. А сегодня и его сын Сафрон стал частью программы. Об уфимском зрителе автор шоу отзывается с особой теплотой.

В прошлом году мы были. И сейчас приехали с удовольствием просто. Зритель потрясающий, так четко аплодируют. Аплодисмент бывает разный, бывает жиденький такой, а бывает такой крепкий, настоящий прям, они отбивают ладошки, не жалеют. Им нравится — значит, мы делаем всё правильно. Владимир Дерябкин, клоун, художественный руководитель программы «Династия»

И зритель, от мала до велика, отвечает взаимностью.

Эмоции зашкаливают, настолько позитивно, мне кажется, никто не останется равнодушным, если сюда попадет, и это очень здорово. Татьяна Антонова

Среди зрителей есть и гости шоу. Те, кому билеты Цирк Никулина предоставил бесплатно. Это ребятишки из многодетных семей, дети-инвалиды и сироты, подопечные детских домов. Билеты предоставили и фонду «Защитники отечества» для семей бойцов СВО.

Хотелось бы выразить свою благодарность за то, что они выразили свою поддержку, организовав посещение на шоу Владимира Дерябкина. Отличный семейный праздник, великолепный. Дети просто в восторге, и нам очень понравился тоже. Иван Литвинюк, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции