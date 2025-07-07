В Уфу приехал Цирк Никулина с новым шоу «Династия»

Единственное в мире шоу гигантов моря, стрельба из арбалета в яблочко, аттракцион экзотических животных. В Уфе открыл гастроли Цирк Никулина с новым шоу «Династия». Передвижная труппа Владимира Дерябкина приготовила уфимцам и гостям города новую программу с уникальными номерами, где представлен и классический цирковой жанр, и современные технологии, не имеющие аналогов в России. За 30 лет знаменитый цирк Шапито посетил более 160 городов и вот уже второй раз прибыл в Уфу.
Номер с элементами акробатики, танцев и клоунады. На арене цирка — 6 ластоногих артистов. Им подвластны и лестницы, и обручи, и даже собственный вес, который, к слову, может достигать 1 тонны.
Этого малыша зовут Бой, ему 2 года, и ровно половину своей жизни он учится делать трюки. Северные морские львы — подопечные дрессировщика Василия Тимченко, представителя всемирно известной династии с 50-летней цирковой историей. А его уникальный номер вместе с крупнейшими представителями семейства ластоногих стал обладателем 5 высших наград на всемирных цирковых фестивалях.
Юных зрителей и их родителей порадовали не только аттракционом экзотических животных. На арене цирка удивляли трюками акробаты на мачте, гимнастка на колесе Сира, стрелок из арбалета по яблочку. Фишкой сезона стало яркое лазерное шоу и голограмма, погружающая зрителя в богатый подводный мир океана.
Все члены труппы — потомственные цирковые артисты, представители династий до 5-ти поколений. Из такой семьи и автор шоу — Владимир Дерябкин-младший.
Он — сын дрессировщика медведей, клоуна и заслуженного артиста России Владимира Дерябкина. Вырос в цирке и продолжил дело отца — смешить и радовать людей. А сегодня и его сын Сафрон стал частью программы. Об уфимском зрителе автор шоу отзывается с особой теплотой.
И зритель, от мала до велика, отвечает взаимностью.
Среди зрителей есть и гости шоу. Те, кому билеты Цирк Никулина предоставил бесплатно. Это ребятишки из многодетных семей, дети-инвалиды и сироты, подопечные детских домов. Билеты предоставили и фонду «Защитники отечества» для семей бойцов СВО.
Премьерный показ в Уфе собрал аншлаг, овации и веселый смех зрителей. Всего артисты шоу покажут около 20 представлений. Цирк-Шапито Никулина развернулся на парковке около «Уфа-Арена» и пробудет здесь до 15 августа. Детям до 3-х лет вход бесплатный. За это время артисты покажут около 20 представлений.