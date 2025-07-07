В Уфе впервые проходит День абитуриента на базе Межвузовского кампуса

Впервые на базе Межвузовского кампуса проходит День абитуриента. С 7 по 11 июля на площадке будут работать представители ведущих уфимских университетов: Нефтяного, Аграрного, Педагогического, Медицинского и Научного. Будущим студентам доступны консультации по направлениям подготовки, помощь в подаче заявлений через портал Госуслуг, а также актуальная информация о конкурсе и проходных баллах.