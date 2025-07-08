В Башкирии прошел форум «Мир женского вдохновения»

В Уфимском районе прошел открытый форум «Мир женского вдохновения». Площадкой стал районный дом культуры. Были организованы многочисленные площадки и мастер-классы, посвященные здоровью, личностному развитию, семейным ценностям. К примеру, можно было получить бесплатные консультации квалифицированных детских и взрослых врачей.

Уделили внимание и вопросам безопасности. Эксперты рассказали о современных схемах мошенничества и о том, как защитить себя и своих близких от обмана. Стилисты и имиджмейкеры провели мастер-классы по формированию собственного стиля. Отдельную площадку организовали для родных участников СВО, где шла консультация по правовым вопросам.