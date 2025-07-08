В Уфе 21 участника преступной группировки осудят за организацию проституции

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении 21 участника преступного сообщества в возрасте от 24 до 52 лет за занятия проституцией и организацию притонов.

По версии следствия, мужчина создал преступное сообщество для занятия проституцией в Башкирии, Татарстане, Московской области и других регионах. В группу входило 20 человек, среди которых были управляющие, диспетчеры и водители. Цена услуг в арендованных квартирах варьировалась от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2019 по 2023 годы в незаконную деятельность вовлекли семерых девушек. Двоих из них организатор заставлял продолжать заниматься проституцией под угрозами и насилием.