В Башкирии полицейский побил мужчину

В медицинское учреждение обратился житель Уфимского района, который сообщил, что стал жертвой бытового конфликта. Во время ссоры оппонент побил мужчину. У пострадавшего диагностировали ссадины и ушибы. Выяснилось, что его побил сотрудник полиции, который в момент происшествия находился вне службы.