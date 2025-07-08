В Башкирии водитель устроил смертельное ДТП и сбежал в лес

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 39-летнего мужчины, который стал виновником ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем, в которой находились два пассажира. Инспекторы ДПС заметили, что транспорт движется нестабильно, и попытались его остановить. Однако, водитель увеличил скорость, пытаясь скрыться от правоохранителей.

В итоге мужчина не смог справиться с управлением и вылетел в кювет, в результате чего авто несколько раз перевернулось. Оба пассажира вылетели из салона. Один из них погиб на месте ДТП, а второй, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, был доставлен в больницу, где в последующем от полученных травм скончался.