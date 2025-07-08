Делегация из Башкирии принимает участие в выставке «Иннопром»

Глава Башкортостана принимает участие в работе промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом Радий Хабиров сообщил в своих социальных сетях.
В программе работы делегации республики в этом году – встречи с руководителями регионов России и крупных индустриальных компаний. На стенде традиционно представлен широкий промышленный потенциал и отраслевые достижения республики, в том числе – авиационные двигатели и беспилотная техника, машиностроительная и химическая продукция.
В рамках выставки запланирован и ряд дискуссий с участием экспертов по вопросам торгово-промышленной кооперации, совершенствования инструментов поддержки индустриальных секторов экономики. Все это – часть системной работы по реализации эффективной промышленной политики Башкортостана, написал Радий Хабиров.