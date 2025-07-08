Фотоловушка в нацпарке Башкирии поймала семейную прогулку медведей

В объектив фотоловушки в заповеднике «Шульган-Таш» в Бурзянском районе  попало семейство медведей. Кадры лесной прогулки были сделаны еще весной, сообщили в соцсетях заповедника.

Специалисты отметили, что полноводная горная река не позволила вовремя проверить устройства, однако на изображениях медведи выглядят достаточно мило. Тем не менее, они могут проявлять агрессию, особенно если это касается медведицы с детенышами.

Ранее в Минэкологии республики напомнило о важных правилах поведения при встрече с хищниками.

Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться (проводить фото- и видеосъемку, подкармливать), так как рядом может находиться медведица. Нельзя подкармливать животных, необходимо помнить, что это дикие звери, и их расположение к человеку в любой момент может смениться агрессией. В случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной.

пресс-служба Минэкологии РБ

Видео: Минэкологии РБ.

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