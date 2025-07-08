Фотоловушка в нацпарке Башкирии поймала семейную прогулку медведей

В объектив фотоловушки в заповеднике «Шульган-Таш» в Бурзянском районе попало семейство медведей. Кадры лесной прогулки были сделаны еще весной, сообщили в соцсетях заповедника.
Специалисты отметили, что полноводная горная река не позволила вовремя проверить устройства, однако на изображениях медведи выглядят достаточно мило. Тем не менее, они могут проявлять агрессию, особенно если это касается медведицы с детенышами.
Ранее в Минэкологии республики напомнило о важных правилах поведения при встрече с хищниками.
Видео: Минэкологии РБ.