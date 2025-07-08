Фотоловушка в нацпарке Башкирии поймала семейную прогулку медведей

Если вы заметили медведя, а тем более медвежонка, нельзя к нему приближаться (проводить фото- и видеосъемку, подкармливать), так как рядом может находиться медведица. Нельзя подкармливать животных, необходимо помнить, что это дикие звери, и их расположение к человеку в любой момент может смениться агрессией. В случае визуального контакта с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования, нужно уйти с места встречи, не поворачиваясь к медведю спиной.

пресс-служба Минэкологии РБ