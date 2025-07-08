В Башкирии отпраздновали день Ивана Купалы

В Иглинском районе отметили древнеславянский праздник Ивана Купалы. Традиционной площадкой стал холм у пруда деревни Ленинский. Гости праздника – жители не только Иглинского, но и других районов республики.

Были организованы выставки и ремесленные мастерские. Можно было попробовать травяной чай, узнать сакральный смысл банных веников, сплести венок и приготовить обрядовые блюда национальной белорусской кухни.