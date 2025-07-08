В Уфе задержали школьников на мототранспорте

В Уфе накануне вечером в рамках социальной акции «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ остановили подростка на квадроцикле. Инцидент произошел на улице Донской. За рулем транспорта оказался 11-летний мальчик.

Родителей подростка вызвали на место происшествия. В их присутствии оформили документы об отстранении ребенка от управления мототранспортом, после чего квадроцикл поместили на спецстоянку.

Также в микрорайоне Шакша на улице Ташкентской инспекторы остановили восьмиклассника за рулем мопеда «РХ». Его транспортное средство также забрали на спецстоянку, а ребенка отстранили от управления.

В настоящее время рассматривается вопрос о возможном привлечении родителей двух подростков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.