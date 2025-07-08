В Башкирии экс-сотрудник ГАИ обвиняется в получении взятки

В Башкирии бывший сотрудник ГАИ станет фигурантом судебного разбирательства по делу о превышении служебных полномочий и взяточничество.

Как сообщили в прокуратуре республики, в октябре 2024 года мужчина получил деньги от троих знакомых за быстрое и беспрепятственное проведение технического осмотра автомобилей. Также он способствовал ускорению рассмотрения заявлений о выдаче свидетельств на внесение изменений в конструкции транспортных средств. В общей сложности, экс-сотрудник ГАИ заработал 63 тысячи рублей.