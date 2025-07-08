Башкирия представила промышленный потенциал на выставке «Иннопром»

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на международной выставке «Иннопром-2025», которая стартовала в Екатеринбурге. Традиционно республика широко представляет на своём стенде промышленный потенциал и отраслевые достижения.
Гости мероприятия, среди них и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, уже смогли ознакомиться с авиационными двигателями и беспилотной техникой, машиностроительной и химической продукцией. Сам стенд имеет площадь 600 кв. метров, на нем будет работать лекторий и состоится ряд круглых столов, посвященных развитию кластеров, научно-техническому сотрудничеству.
В программе работы Главы Башкортостана Радия Хабирова – деловые встречи с губернаторами регионов России и руководством крупных индустриальных компаний.