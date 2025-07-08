Башкирия представила промышленный потенциал на выставке «Иннопром»

Радий Хабиров возглавил делегацию Башкортостана на международной выставке «Иннопром-2025», которая стартовала в Екатеринбурге. Традиционно республика широко представляет на своём стенде промышленный потенциал и отраслевые достижения.

Гости мероприятия, среди них и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, уже смогли ознакомиться с авиационными двигателями и беспилотной техникой, машиностроительной и химической продукцией. Сам стенд имеет площадь 600 кв. метров, на нем будет работать лекторий и состоится ряд круглых столов, посвященных развитию кластеров, научно-техническому сотрудничеству.

В программе работы Главы Башкортостана Радия Хабирова – деловые встречи с губернаторами регионов России и руководством крупных индустриальных компаний.

Самый большой кластер, который находится в реестре Минпрома Российской Федерации — двадцать семь кластеров — это у нас в республике. Что дает кластер? Возможность найти партнеров, построив и внутриреспубликанские, и межрегиональные связи в различных областях. Мы создали кластеры в области химии, производства мебели, беспилотной авиации. Все руководители промышленных предприятий понимают, что они для нас важны, что мы всей душой, как говорится, за них болеем. Конечно, нам есть, куда развиваться. И нас впереди, похоже, ждут испытания, потому что пока мы видим определенные сложности в экономике. И мы должны пройти эти испытания вместе с бизнесом и промышленностью.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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