В Башкирии дали 16 лет колонии организатору нарколаборатории

В Благовещенске пресекли преступную деятельность местного жителя. Он обвиняется в производстве синтетических наркотиков для последующей продажи на территории региона в особо крупном размере.

По данным пресс-службы УФСБ, ранее неоднократно судимый мужчина организовал производство наркотиков в своем гараже. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли 14,755 кг запрещенных веществ. Сбывать наркотики планировали партиями через тайники-закладки.

Верховный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.