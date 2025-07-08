Боец СВО написал гимн для волонтёров Башкирии

Участник СВО с позывным «Аутбэк» из Великого Новгорода выполняет боевые задачи в составе батальона имени Шаймуратова, сообщает Башинформ.
«Аутбэк» в своей песне постарался выразить уважение от имени своих боевых товарищей к тем, кто каждый день рискует, чтобы доставить не только материальную помощь, но и частичку тепла родного края.
Композиция уже находит отклик у солдат, её исполняют в блиндажах и в автомобилях.
А волонтер Лилия Вельбой создала видеоролик, включив в него кадры с работы волонтёров и их встреч с военнослужащими. Она отметила важность поддержки, которую оказывают эти люди. Они вдохновляют бойцов, обеспечивая их всем необходимым и создавая атмосферу единства.
Строки этой песни воплощают искренние чувства благодарности всем волонтёрам, которые не остаются равнодушными к судьбе Родины и её защитников.
Видео: волонтёрская группа «Оберег».