Боец СВО написал гимн для волонтёров Башкирии

Участник СВО с позывным «Аутбэк» из Великого Новгорода выполняет боевые задачи в составе батальона имени Шаймуратова, сообщает Башинформ.

Фото №1 - Боец СВО написал гимн для волонтёров Башкирии

«Аутбэк» в своей песне постарался выразить уважение от имени своих боевых товарищей к тем, кто каждый день рискует, чтобы доставить не только материальную помощь, но и частичку тепла родного края.

Композиция уже находит отклик у солдат, её исполняют в блиндажах и в автомобилях.

А волонтер Лилия Вельбой создала видеоролик, включив в него кадры с работы волонтёров и их встреч с военнослужащими. Она отметила важность поддержки, которую оказывают эти люди. Они вдохновляют бойцов, обеспечивая их всем необходимым и создавая атмосферу единства.

Наши воины выполняют важную задачу. За их спинами мы — Родина, их семьи, дети, всё то, что они любят, но покинули дома во имя свободы Отчизны. Каждая поездка волонтёров в зону СВО наполняется чувством гордости за наших мужчин. И мы не имеем права оставаться в стороне, пока они продолжают освобождать Донбасс от неонацизма. Тыл в Башкирии тоже куёт победу. И очень приятно, что добровольческая, гуманитарная деятельность жителей республики получает такой отклик. Благодарим всех, кто разделяет с нами этот путь. Пусть добро людей вернётся к ним. Желаем всем бойцам и волонтёрам крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма. Вместе мы сила. Спасибо «Аутбэку», всем воинам за их подвиг. Значит всё не зря.

Лилия Вельбой, организатор волонтёрской группы «Оберег» из г. Октябрьского

Строки этой песни воплощают искренние чувства благодарности всем волонтёрам, которые не остаются равнодушными к судьбе Родины и её защитников.

Видео: волонтёрская группа «Оберег».

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