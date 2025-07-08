Боец СВО написал гимн для волонтёров Башкирии

Наши воины выполняют важную задачу. За их спинами мы — Родина, их семьи, дети, всё то, что они любят, но покинули дома во имя свободы Отчизны. Каждая поездка волонтёров в зону СВО наполняется чувством гордости за наших мужчин. И мы не имеем права оставаться в стороне, пока они продолжают освобождать Донбасс от неонацизма. Тыл в Башкирии тоже куёт победу. И очень приятно, что добровольческая, гуманитарная деятельность жителей республики получает такой отклик. Благодарим всех, кто разделяет с нами этот путь. Пусть добро людей вернётся к ним. Желаем всем бойцам и волонтёрам крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма. Вместе мы сила. Спасибо «Аутбэку», всем воинам за их подвиг. Значит всё не зря.

Лилия Вельбой, организатор волонтёрской группы «Оберег» из г. Октябрьского