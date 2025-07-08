Башкортостан и Кировская область заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали в Екатеринбурге на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Соглашение предусматривает развитие двусторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.
Радий Хабиров пригласил делегацию Кировской области посетить республику с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с возможностями региона и наметить направления реализации совместных инициатив. Александр Соколов, в свою очередь, выразил уверенность в эффективном взаимодействии с Башкортостаном.