Башкортостан и Кировская область заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали в Екатеринбурге на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2025». Соглашение предусматривает развитие двусторонних отношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Радий Хабиров пригласил делегацию Кировской области посетить республику с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с возможностями региона и наметить направления реализации совместных инициатив. Александр Соколов, в свою очередь, выразил уверенность в эффективном взаимодействии с Башкортостаном.

У нас очень большой потенциал для сотрудничества. Пока мы не имеем общих серьёзных проектов. Это говорит о том, что всё впереди. Есть общая задача - нам нужно создать новый металлообрабатывающий станок. Мы с Башкортостаном можем вместе двигаться по этому пути.

Александр Соколов, губернатор Кировской области

Работа с другими регионами для нас всегда имеет смысл, когда есть перспективы для взаимодействия. Поэтому сейчас с Кировской областью мы начинаем прощупывать первые точки для сотрудничества. Мы работаем со всеми нашими крупными соседями. И такие контакты, конечно, надо расширять.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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