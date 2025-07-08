Башкортостан и Кировская область заключили соглашение о сотрудничестве

У нас очень большой потенциал для сотрудничества. Пока мы не имеем общих серьёзных проектов. Это говорит о том, что всё впереди. Есть общая задача - нам нужно создать новый металлообрабатывающий станок. Мы с Башкортостаном можем вместе двигаться по этому пути.

Александр Соколов, губернатор Кировской области