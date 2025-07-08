В Башкирии в селе Аксёново отметили День семьи, любви и верности

Богослужением отметили День семьи, любви и верности в селе Аксёново Альшеевского района. Жители собрались на территории храма Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев.

После коллективной молитвы и поздравления от Преосвященного Николая, епископа Салаватского и Кумертауского, для гостей организовали концерт, семейное чаепитие и выставку-ярмарку продукции местных мастеров. У праздника есть и свой официальный символ — ромашка. Это нежный и трогательный цветок, который символизирует глубокую любовь и уважение супругов в семье.