Жителя Башкирии осудили за убийство сожительницы

В Башкирии перед судом предстал 41-летний житель Дуванского района за убийство 12-летней давности.
В 2013 году в селе Месягутово между мужчиной и его сожительницей произошла пьяная ссора. Во время конфликта сельчанин схватил сожительницу за горло и ударил её о землю. Женщина скончалась от тяжёлой черепно-мозговой травмы.
Свою вину мужчина не признал. Однако суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить матери и сыну погибшей 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.