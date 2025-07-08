Жителя Башкирии осудили за убийство сожительницы

В Башкирии перед судом предстал 41-летний житель Дуванского района за убийство 12-летней давности.

Фото №1 - Жителя Башкирии осудили за убийство сожительницы

В 2013 году в селе Месягутово между мужчиной и его сожительницей произошла пьяная ссора. Во время конфликта сельчанин схватил сожительницу за горло и ударил её о землю. Женщина скончалась от тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Свою вину мужчина не признал. Однако суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить матери и сыну погибшей 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

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