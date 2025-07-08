В Уфе поздравили жён участников СВО, ставших мамами

Сегодня в Уфе поздравили жен участников СВО, которые в этом году стали мамами. Церемония прошла в республиканском перинатальном центре. Помощь родным бойцов была и остается приоритетной для республики.

Семья, любовь и верность для этих женщин — особенные слова. Вторые половинки сейчас от них далеко, очаг приходится поддерживать самостоятельно. В этом году они стали мамами, кто-то впервые, кто-то уже родитель с опытом. Мужья этих девушек — участники СВО. Супруг Адели — Азат — в этот праздник оказался дома, у бойца — краткосрочный отпуск.

Церемония в праздничный день — честь и признательность близким военнослужащих. Хрупкие девушки охраняют домашний фронт. Каждая получила подарок. Но самым трогательным презентом для мам стал альбом с первыми фотографиями малышей.

В родильном доме Зиля Андрющенко в этом году не была. В их семье пятеро детей, младшая в этом году идет в первый класс. Они тоже ждут своего героя домой. Глава семейства Ярослав — участник спецоперации. Сейчас находится в госпитале по ранению. К слову, у военнослужащего есть диссертация по демографии, которую он успешно защитил.