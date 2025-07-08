Башкирские киберспортсмены завоевали серебро чемпионата России

Историческое достижение башкирских киберспортсменов. Команда, представляющая Уфимский университет науки и технологий, завоевала серебряные медали чемпионата страны по компьютерному спорту в дисциплине Counter-Strike 2. Коллектив УУНиТ оспаривал звание сильнейшего в Москве, куда после тщательного отбора приехали четыре лучшие команды страны. В результате — второе место, впервые в истории башкирского киберспорта.

Лучшие игроки страны собрались в Москве на «VK Play Арене». Это крупнейший киберспортивно-развлекательный комплекс страны. Башкирская команда УУНиТ подошла к главному старту сезона в хорошей форме. В дисциплине трехмерный тактический бой, как официально называются соревнования по Counter-Strike 2, в этом году уже были одержаны две победы в престижных студенческих лигах.

Следом — попадание в четверку лучших команд чемпионата России. Стартовать предстояло со стадии полуфинала. В соперниках — коллектив QUAZAR x 44 из Новосибирской области. Эту команду называли едва ли не главным фаворитом. Однако башкирские парни, проигрывая, сумели переломить ход борьбы и завоевать путевку в гранд-финал.

Оппоненты хорошие, но, видимо, им чего-то не хватило. Я в целом всё понимал, что они будут делать. Ну, кроме первой карты. Кирилл Логинов, капитан команды УУНиТ по компьютерному спорту

В составе каждой команды в Counter-Strike 2 по 5 человек. Бой проходит на разных картах. Победителем становится команда, которая будет сильнее на двух. Трехмерный тактический бой — сложная дисциплина. Успех приносят отлаженные тактические взаимодействия, а также психологическая и физическая подготовка.

Почему выигрываем — потому что наш тренер Роман Кашфуллин очень много вкладывает в команду. Как психологически настраивает, так и налаживает дисциплину внутри. Тимур Кутушев, игрок команды УУНиТ по компьютерному спорту

Флагманом башкирского киберспорта стал Уфимский университет науки и технологий. Это стало возможным благодаря комплексной работе, которую в вузе ведут уже семь лет. Сейчас университет — один из сильнейших в плане киберспорта в России, а не только в Башкирии.

Когда университет заявил о том, что планирует развивать киберспорт, он стал своеобразной точкой притяжения. У нас собираются игроки из республики и даже соседних регионов. Например, «Леси» к нам из Владивостока к нам приехал, а Кирилл из Тюмени. Остальные ребята из Республики Башкортостан. Роман Кашфуллин, тренер команды УУНиТ по компьютерному спорту

В финале команде УУНиТ предстояло сразиться с соперниками из Якутии под названием «Hesta». Перед началом противостояния опытные эксперты отдавали предпочтение башкирскому коллективу.

Я думаю, что все ожидали увидеть команду «Квазар» в финале. Но вчера они немного оступились. Явным фаворитом будет башкирская команда. Думаю, Уфа выиграет. Анатолий Яшин, чемпион мира по Counter-Strike, эксперт

Поначалу УУНиТ оправдывал высокие ожидания. Первую карту уфимцы выиграли с разгромным счетом 13:1. До чемпионского титула оставалось сделать лишь один шаг. Но якутская команда сумела выиграть две карты подряд. Таким образом, чемпионский титул достался им. А в республику едет историческое серебро.

Первую карту очень хорошо сыграли. Я очень удивлен и доволен. Это даже перебивает наше поражение. Что пошло не так? Не выполнили план на игру. Всё хорошо шло, чуть-чуть не повезло. Роман Латыпов, игрок команды УУНиТ по компьютерному спорту

Башкирские спортсмены уже брали медали в индивидуальных дисциплинах киберспорта — золото в соревновательной головоломке и серебро в спортивном симуляторе. Но в командных дисциплинах такого еще не было.

Давайте честно признаемся, Counter-Strike — это одна из самых престижных дисциплин и самых массовых. Поэтому подняться на пьедестал именно в трехмерном тактическом бою — для популяризации киберспорта и его развития в нашей республике это просто бесценно. Азамат Муратов, вице-президент Федерации компьютерного спорта России, председатель башкирского отделения