Башкирские киберспортсмены завоевали серебро чемпионата России

Историческое достижение башкирских киберспортсменов. Команда, представляющая Уфимский университет науки и технологий, завоевала серебряные медали чемпионата страны по компьютерному спорту в дисциплине Counter-Strike 2. Коллектив УУНиТ оспаривал звание сильнейшего в Москве, куда после тщательного отбора приехали четыре лучшие команды страны. В результате — второе место, впервые в истории башкирского киберспорта.
Лучшие игроки страны собрались в Москве на «VK Play Арене». Это крупнейший киберспортивно-развлекательный комплекс страны. Башкирская команда УУНиТ подошла к главному старту сезона в хорошей форме. В дисциплине трехмерный тактический бой, как официально называются соревнования по Counter-Strike 2, в этом году уже были одержаны две победы в престижных студенческих лигах.
Следом — попадание в четверку лучших команд чемпионата России. Стартовать предстояло со стадии полуфинала. В соперниках — коллектив QUAZAR x 44 из Новосибирской области. Эту команду называли едва ли не главным фаворитом. Однако башкирские парни, проигрывая, сумели переломить ход борьбы и завоевать путевку в гранд-финал.
В составе каждой команды в Counter-Strike 2 по 5 человек. Бой проходит на разных картах. Победителем становится команда, которая будет сильнее на двух. Трехмерный тактический бой — сложная дисциплина. Успех приносят отлаженные тактические взаимодействия, а также психологическая и физическая подготовка.
Флагманом башкирского киберспорта стал Уфимский университет науки и технологий. Это стало возможным благодаря комплексной работе, которую в вузе ведут уже семь лет. Сейчас университет — один из сильнейших в плане киберспорта в России, а не только в Башкирии.
В финале команде УУНиТ предстояло сразиться с соперниками из Якутии под названием «Hesta». Перед началом противостояния опытные эксперты отдавали предпочтение башкирскому коллективу.
Поначалу УУНиТ оправдывал высокие ожидания. Первую карту уфимцы выиграли с разгромным счетом 13:1. До чемпионского титула оставалось сделать лишь один шаг. Но якутская команда сумела выиграть две карты подряд. Таким образом, чемпионский титул достался им. А в республику едет историческое серебро.
Башкирские спортсмены уже брали медали в индивидуальных дисциплинах киберспорта — золото в соревновательной головоломке и серебро в спортивном симуляторе. Но в командных дисциплинах такого еще не было.
Поражение в финале — серьезный стимул продолжать развитие. Киберспортивный сезон продолжается, и впереди у команды УУНиТ новые ответственные старты. И главное — возможность сделать правильные выводы и стать еще сильнее в будущем.