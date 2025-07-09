В Башкирии 82-летняя бабушка показала свое мастерство на конкурсе косарей

Когда возраст не помеха. На турнире косарей в Зилаирском районе своё мастерство показала 82-летняя сельчанка. Само мероприятие собрало всех, кто ценит традиции и культуру родного края.

Молодое поколение перенимало опыт у опытных косарей. Самой старшей из них оказалась Сагира Султанова. В соревнованиях она принимала участие со своей косой, которой косила сено всю жизнь. А вот в последний раз она брала сельхозинструмент в руки 30 лет назад, но навыков за этой время не растеряла.