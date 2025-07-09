В Башкирию вернется аномальная жара

По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 9 июля, в республике ожидаются небольшие дожди, в некоторых районах возможны грозы. Ночью ветер переменных направлений, днем — юго-западный и западный, во время грозы порывистый. Температура воздуха в течение дня составит от +25 до +30°С.