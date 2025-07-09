В Башкирии найдены тела утонувших мужчины и женщины

В Башкирии вновь зарегистрированы два несчастных случая на водоёмах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Дюртюлинском районе, неподалеку от деревни Казы-Ельдяк, 46-летний мужчина пытался переплыть озеро Казы-Куль, но утонул, не доплыв до берега. Его тело нашли рыбаки на следующий день с помощью «бредней». Водолазы Госкомитета РБ по ЧС извлекли погибшего из воды.

В Туймазинском районе вблизи села Нижнетроицкий жители заметили на поверхности реки Кидаш тело женщины в одежде. Спасатели также извлекли тело, личность погибшей пока не установлена.

В обоих случаях проводятся оперативно-следственные мероприятия.