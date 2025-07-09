В Башкирии пьяный 16-летний питбайкер скрылся с места ДТП, бросив друга

В Баймакском районе 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем питбайка, стал виновником гибели своего друга.

По данным ГАИ, подростки 16 и 17 лет после распития алкоголя решили прокатиться на мопеде до смотровой площадки, чтобы встретить там рассвет. На обратном пути водитель потерял управление над транспортом, в результате чего 17-летний пассажир упал на проезжую часть. Пострадавшего госпитализировали, но спустя пять дней он скончался в больнице.

Испугавшись, водитель покинул место происшествия. В ходе розыскных мероприятий его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Доследственная проверка показала, что родители подростка знали, что их сын использует мопед родственника, не имея водительских прав. За это дядя подростка получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Водитель привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав, также был составлен материал за отсутствие мотошлема.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.