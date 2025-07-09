В Уфе осудят водителя бензовоза, по вине которого погибла семейная пара

В Уфимском районе  предстает перед судом водитель бензовоза, совершивший ДТП, в котором погибла семейная пара.

Фото №1 - В Уфе осудят водителя бензовоза, по вине которого погибла семейная пара

По информации прокуратуры республики, инцидент произошел в апреле этого года. Днем мужчина, управляя автомобилем «Нефаз 66062-10», выехал на встречную полосу на 2 км дороги Уфа — Инзер — Белорецк и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива». В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его супруга погибли на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело будет передано в Уфимский районный суд для дальнейшего разбирательства.

Фото: прокуратура РБ.

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