Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с годовщиной открытия

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил коллектив и подопечных Уфимского хосписа с годовщиной открытия. Руководитель региона принял участие в пикнике на свежем воздухе, где глава региона пообщался с подопечными учреждения, сотрудниками, волонтёрами и благотворителями. Также руководитель республики осмотрел комнаты, в которых проживают пациенты, и другие помещения хосписа.

Хоспис отличный, он выполняет свои задачи. К сожалению, есть люди, которым это учреждение необходимо. Для них это передышка, а также возможность получить качественную медицинскую помощь.

За два года помощь в хосписе получили более 1,5 тыс. взрослых и свыше 250 детей. Там создали Республиканский центр паллиативной помощи детям. Также в хосписе работают клинические базы кафедр Башгосмедуниверситета, Уфимского медколледжа и Центра повышения квалификации Минздрава региона. В коллективе трудятся 120 специалистов, в составе волонтёрского штаба – более 150 человек. А его благотворительный фонд поддерживает 500 семей по всей республике.