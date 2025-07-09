Глава Башкирии рассказал о будущем новом объекте придорожного сервиса

По словам главы республики, сейчас в работе около 200 инвестпроектов в этой сфере с общим объемом инвестиций 12 млрд рублей. 59 из них получили статус приоритетных. Руководитель региона напомнил, что за время действия Концепции развития придорожного сервиса с 2021 года в Башкортостане открылись и были модернизированы более 2 тысяч объектов. По плану властей, до 2030 года по всей республике будет построено и реконструировано еще 2000 придорожных комплексов.