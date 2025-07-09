Фермер-исследователь из Башкирии получил грант в 6 млн рублей

Фермер из Салаватского района Идель Давлетшин получил агростартап в размере 6 миллионов рублей и приобрел нетелей. Всего в его хозяйстве насчитывается 130 голов крупного рогатого скота. 25-летний мужчина также занимается растениеводством, учится в аспирантуре и анализирует приживаемость яровой пшеницы в условиях северо-востока республики.

Каждое утро и строго по расписанию, пока погода позволяет, фермер выводит на трапезу большую часть бурёнок, быков и телят. Житель села Алькино Идель Давлетшин – молодой предприниматель. Продолжает дело своего отца.

Основные заказчики – предприятия общественного питания Уфы и местные предприниматели. Всего в хозяйстве 130 голов крупного рогатого скота. Их стало больше после того, как молодой человек получил грант на сумму свыше шести миллионов рублей и приобрел нетелей Аббердин-Ангуской породы.

Помимо животноводства, предприятие специализируется и в растениеводстве. Аграрии выращивают овёс и пшеницу. У Иделя Давлетшина есть и научный интерес. Он аспирант Башкирского аграрного университета, проводит исследования. На экспериментальном поле вместе с работниками хозяйства посеял шесть сортов яровой пшеницы.

Здесь анализируют, насколько приживаются сельхозкультуры на северо-востоке республики. Проверяют содержание количества белка, крахмала, клейковины и энергетическую ценность. Чтобы понимать качество полученного зерна, предназначенного для кормления крупного рогатого скота.

Всего же в Салаватском районе функционируют более 60 агропредприятий. В последние годы они ориентированы на выращивание льна и рапса.

В связи с тем, что цены на реализацию сельхозкультур низкие, поэтому хозяйства района сеют технические культуры. Запланированный объем посевов у нас выполнен на площади 10500 гектаров. В этом году, я думаю, урожайность будет высокая, потому что своевременные дожди и погода теплая – урожай будет. Марат Мугинов, заместитель начальника отдела сельского хозяйства администрации Салаватского района