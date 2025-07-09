В Уфе прошли соревнования по пейнтболу

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по пейнтболу в рамках пятого этапа кубка ПФО. Участие приняли 15 команд из разных регионов России.
С этого всё и начинается – подготовка оружия, и в бой. Оно, кстати, заправляется сжатым воздухом и шарами с краской, которыми пейнтболисты и поражают противников.
Правила в пейнтболе довольно просты: чем больше соперников вы «окрасите», тем ближе победа. То есть главная цель – нейтрализовать как можно больше противников, а также захватить флаг.
Пока одни пытаются захватить базу соперников, другие составляют план действий на ближайший бой. Уфа часто принимает на своей площадке соревнования разного уровня. Ведь здесь есть все условия для комфортного проведения старта. К примеру, гости из Республики Татарстан регулярно посещают уфимские турниры.
Башкирские пейнтболисты – одни из лучших в Приволжском федеральном округе. Это подтверждают и соперники нашего коллектива, и результаты прошедших турниров, где уфимцы занимали лидирующие позиции.
Коллективы были разделены на три дивизиона. Команда из Уфы остановилась на второй строчке во втором из них. Лучшие коллективы отправятся защищать честь своих регионов на кубок страны, который пройдет в сентябре в Москве.