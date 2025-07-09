В Уфе прошли соревнования по пейнтболу

Ехали сюда очень долго, нравится здесь атмосфера превосходная, лучшие в ПФО, я даже скажу лучше, чем в Москве – это 100%. Я там часто бываю, мы там часто играем. Душа, здесь душа, вы не поверите. Самый душевный турнир, сюда хочется ехать, Мы едем 100 км, мы собираем людей со всей Нижегородской области.

Сергей Горюхин, участник чемпионата и первенства Республики Башкортостан по пейнтболу /г. Нижний Новгород/