В Уфе прошли соревнования по пейнтболу

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по пейнтболу в рамках пятого этапа кубка ПФО. Участие приняли 15 команд из разных регионов России.

С этого всё и начинается – подготовка оружия, и в бой. Оно, кстати, заправляется сжатым воздухом и шарами с краской, которыми пейнтболисты и поражают противников.

Правила в пейнтболе довольно просты: чем больше соперников вы «окрасите», тем ближе победа. То есть главная цель – нейтрализовать как можно больше противников, а также захватить флаг.

Пока одни пытаются захватить базу соперников, другие составляют план действий на ближайший бой. Уфа часто принимает на своей площадке соревнования разного уровня. Ведь здесь есть все условия для комфортного проведения старта. К примеру, гости из Республики Татарстан регулярно посещают уфимские турниры.

Уфа для меня в частности и для моей команды является одним из приоритетных и любимых городов, где проводятся мероприятия. Здесь мероприятия проходят на высочайшем уровне.

Марат Курбанов, президент федерации пейнтбола Республики Татарстан
Фото №1 - В Уфе прошли соревнования по пейнтболу

Ехали сюда очень долго, нравится здесь атмосфера превосходная, лучшие в ПФО, я даже скажу лучше, чем в Москве – это 100%. Я там часто бываю, мы там часто играем. Душа, здесь душа, вы не поверите. Самый душевный турнир, сюда хочется ехать, Мы едем 100 км, мы собираем людей со всей Нижегородской области.

Сергей Горюхин, участник чемпионата и первенства Республики Башкортостан по пейнтболу /г. Нижний Новгород/

Башкирские пейнтболисты – одни из лучших в Приволжском федеральном округе. Это подтверждают и соперники нашего коллектива, и результаты прошедших турниров, где уфимцы занимали лидирующие позиции.

Ребята в этом году уже заняли второе и третье места на чемпионате России 3х3. То есть выполнили норматив мастера спорта. Сейчас будем готовить документы на присвоение звания. Регулярно выступаем на финалах Кубка России и всегда в призах практически. Команда у нас сильная.

Евгений Землянов, президент федерации пейнтбола Республики Башкортостан

Коллективы были разделены на три дивизиона. Команда из Уфы остановилась на второй строчке во втором из них. Лучшие коллективы отправятся защищать честь своих регионов на кубок страны, который пройдет в сентябре в Москве.

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