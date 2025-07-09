В Башкирии произошло два ДТП с участием подростков на мототранспорте

В Башкирии за сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Так, в селе Зильдярово Миякинского района 16-летний мальчик на питбайке «Koyo» потерял управление и совершил съезд под мост с последующим опрокидыванием. В результате аварии водителя и его 17-летнего пассажира госпитализировали.

Еще один инцидент произошел в селе Михайловка Уфимского района. 15-летний водитель скутера «DF» столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Подростка с ушибами и ссадинами на лице, и его 11-летнего пассажира с перелом ноги также доставили в больницу.

В обоих случаях подростки не имели водительских прав. В настоящее время по фактам ДТП проводится проверка. В отношении родителей будут приняты соответствующие меры.