В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших от отравления газом

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в своих соцсетях о состоянии рабочих, отравившихся газом.

Напомним, несчастный случай произошел накануне вечером. Бригада медиков выехала на улицу Трудовую, где мужчины копали выгребную яму и отравились. К сожалению, 38-летний рабочий скончался до приезда врачей.

Среди пострадавших были еще трое мужчин, которых госпитализировали в городскую больницу №21 с признаками отравления.

В настоящее время один из пострадавших находится в реанимации в критическом состоянии. Двое других получают помощь в токсикологическом отделении. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.