Грозы и ливни: МЧС Башкирии предупреждает о непогоде

По данным Башгидромета, завтра, 10 июля, на территории республики ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ливни и град.

Во время грозы ветер может усилиться до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит от +13 до +18°С, в восточных районах ожидается до +8°С. Днем столбики термометров поднимутся до +27, 32°С.

На дорогах ночью и утром возможен туман с ухудшением видимости до 500 м.