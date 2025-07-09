В Уфе по региональной программе ремонтируют две поликлиники

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о реализации региональной программы «Модернизация медицинских учреждений Уфы». Так, в столице благоустраивают «под ключ» две поликлиники.
Ремонт идёт в поликлинике городской больницы №8 на улице Невского и в поликлинике больницы скорой медицинской помощи на Губайдуллина.
В поликлинике №2 ГКБ №8 сейчас идут демонтажные работы: строители убирают перегородки из гипсокартона, грунтуют стены в коридорах. Параллельно идёт монтаж внутренних инженерных сетей, охранной и пожарной сигнализаций.
На втором объекте завершаются черновые отделочные работы, прокладываются новые инженерные сети. Рабочие приступили к демонтажу крыши, начали заменять окна.