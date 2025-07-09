В Башкирии столкнулись «ГАЗель» и «Лада»: есть пострадавшие

В Башкирии произошло ДТП с двумя пострадавшими. По данным регионального ГАИ, оба водителя в момент аварии были трезвыми.

Инцидент произошел на 1465 км магистрали Самара — Уфа — Челябинск. Накануне днем 28-летний житель Илишевского района за рулем «ГАЗ-3302» направлялся в сторону Уфы — Оренбурга и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 68-летний житель Самарской области.

В результате столкновения пострадали водитель «Лады» и его 37-летний пассажир из Аургазинского района. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.