В Башкирии нерадивая мать пряталась в чулане от ответственности

Посетив предварительное слушание, женщина просто пропала — переехала в соседний район, а затем попала в сомнительную компанию бывших заключенных. Именно новые знакомые научили её скрываться от правоохранителей. Женщину объявили в розыск. Вскоре её нашли. Ранним утром сотрудники принудительного исполнения выехали по указанному адресу. Хозяином оказался неоднократно судимый мужчина, который утверждал, что никогда не видел разыскиваемую. Судебные приставы провели осмотр двора и надворных построек. Внимание привлекла наспех заваленная вещами дверь в чулан. Именно там и обнаружили спящую женщину. Нарушительницу незамедлительно заключили под стражу. Сейчас она ожидает судебного заседания, где будет рассматриваться вопрос о лишении непутевой матери свободы.