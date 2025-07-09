В Башкирии нерадивая мать пряталась в чулане от ответственности

В Башкирии судебные приставы нашли женщину, которая уклонялась от уплаты алиментов. От ответственности горе-мать пряталась в чулане.
14-летняя дочка женщины осталась без родителей. Отец девочки погиб из-за злоупотребления наркотическими веществами, а мать вела аморальный образ жизни. Воспитанием школьницы занималась бабушка. При этом мать девочки не навещала ребёнка, а также не помогала материально. Сумма долга по алиментам превысила 500 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года судебные приставы Давлекановского района привлекли женщину к административной ответственности. Она отбыла наказание, но взгляды на жизнь не поменяла. Тогда приставы возбудили в отношении матери уголовное дело по тому же факту. Дело передали в суд.
Посетив предварительное слушание, женщина просто пропала — переехала в соседний район, а затем попала в сомнительную компанию бывших заключенных. Именно новые знакомые научили её скрываться от правоохранителей. Женщину объявили в розыск. Вскоре её нашли. Ранним утром сотрудники принудительного исполнения выехали по указанному адресу. Хозяином оказался неоднократно судимый мужчина, который утверждал, что никогда не видел разыскиваемую. Судебные приставы провели осмотр двора и надворных построек. Внимание привлекла наспех заваленная вещами дверь в чулан. Именно там и обнаружили спящую женщину. Нарушительницу незамедлительно заключили под стражу. Сейчас она ожидает судебного заседания, где будет рассматриваться вопрос о лишении непутевой матери свободы.