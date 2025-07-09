Штурмовик из Башкирии стал оператором БПЛА после ранения

В настоящее время боец выполняет обязанности оператора беспилотников. К этой должности он переучился после ранения. В тот роковой день «Ябай» оказался под минометным обстрелом со стороны ВСУ, а затем на его группу напали вражеские дроны. Он получил ранения в руку и спину, а также контузию. Лечение проходил в госпиталях Белгородской области и Казани, а реабилитацию — в родном Стерлитамаке. Как только боец почувствовал, что может снова держать в руках автомат, вернулся к службе.