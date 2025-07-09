Штурмовик из Башкирии стал оператором БПЛА после ранения

На специальной военной операции противостоять вражеским дронам помогает стрелковое оружие, особенно охотничье гладкоствольное ружье. Об этом опыте службы на передовой газете «Стерлитамакский рабочий» рассказал боец штурмовой роты мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Ябай».

Фото №1 - Штурмовик из Башкирии стал оператором БПЛА после ранения

В настоящее время боец выполняет обязанности оператора беспилотников. К этой должности он переучился после ранения. В тот роковой день «Ябай» оказался под минометным обстрелом со стороны ВСУ, а затем на его группу напали вражеские дроны. Он получил ранения в руку и спину, а также контузию. Лечение проходил в госпиталях Белгородской области и Казани, а реабилитацию — в родном Стерлитамаке. Как только боец почувствовал, что может снова держать в руках автомат, вернулся к службе.

Рука работает, разрабатываю пальцы. Могу подтянуться пятнадцать раз на перекладине. У нас служат в основном молодые ребята от двадцати лет и старше. Хорошая физическая форма на фронте нужна. Моя служба связана не только с беспилотниками. Бывает, что и на «ноль» заходим на усиление или помогаем с обеспечением.

позывной «Ябай»

Военнослужащий отметил, что в башкирском полку служат бойцы из разных регионов, включая Сибирь, Самарскую и Саратовскую области. Они стали настоящими братьями, признается «Ябай».

Фото №2 - Штурмовик из Башкирии стал оператором БПЛА после ранения

До службы работал монтажником в Норильске. Сейчас в его семье подрастают двое детей, скоро ожидается пополнение. Боец награждён медалями Суворова и «Участнику специальной военной операции».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Стерлитамакский рабочий».

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