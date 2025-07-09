Уфимский хоспис отмечает двухлетие

Радий Хабиров поздравил коллектив и подопечных Уфимского хосписа с годовщиной открытия. Центр работает уже на протяжении двух лет. И редкий человек при первом посещении не удивится атмосфере, царящей в хосписе. Глава Башкортостана принял участие в пикнике на свежем воздухе, где пообщался с подопечными учреждения, сотрудниками, волонтёрами и благотворителями.

Кажется, что её голос, словно кокон, окутывает крохотное тело её 16-летнего сына. И в нём он может спрятаться от пугающего мира. Пение мамы Тимур любит больше всего на свете – успокаивает. Во время родов мальчику повредили позвоночник. Как следствие – длинный список диагнозов, с которыми современная медицина, к сожалению, справиться не в силах. Гузалия с сыном 24 на 7. В любой момент у Тимура могут начаться судороги. В хосписе они уже в четвертый раз. И для Гузалии это возможность хоть на немного перевести дух, выкроить пару часов в день и для себя.

За два года работы хосписа его сотрудники слышали сотни подобных речей. У входа гостей, приезжающих на день рождения центра, встречает Эльвир. Мужчине 52 года. Из-за диагноза мышечная дистрофия Дюшенна его вес едва превышает 20 килограммов. Живёт в небольшой деревне в Татышлинском районе с мамой, которой из-за возраста тоже уже сложно ухаживать за сыном. По пальцам можно пересчитать, сколько раз он выбирался из родного села. Теперь благодаря хоспису такой возможности стало больше.

Во вторую годовщину со дня открытия хосписа поздравить коллектив и его подопечных приехал глава республики Радий Хабиров с супругой Каринэ Хабировой, которая является председателем попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис». В центр приехали сразу из аэропорта.

Вот Каринэ Владимировну взял в первый раз в командировку с собой. Она напросилась, хотела посмотреть хоспис в Екатеринбурге. Там большой хоспис построили, очень хороший. Но круче нашего хосписа в России нет, вы должны это знать. Я хотел вас поблагодарить за ваш труд, за ваше служение, за ваши добрые сердца. Это место – точка объединения хороших людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во внутреннем дворе в честь праздника организовали пикник. И уже по традиции глава региона пообщался с подопечными хосписа, сотрудниками и волонтёрами. Со дня открытия хосписа прошло всего два года, а кажется – целая жизнь. Для кого-то это стало местом, где можно передохнуть, получить помощь, для других – возможность завершить этот путь в достойных условиях.

Те, кто трудится здесь, живут своей работой. Это не просто профессиональный долг – это жизнь, наполненная смыслом и добротой. Спасибо каждому, кто поддержал идею создания хосписа и делает его таким уникальным. Сегодня, в День семьи, любви и верности, желаю всем добра и душевного тепла. Спасибо вам за сердце, которое вы вкладываете в это дело. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»

И во многом, конечно, эту атмосферу для подопечных создают его сотрудники и друзья, выслушав которых, понимаешь: здесь нет случайных людей. Кажется, каждого судьба привела за руку.