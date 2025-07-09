В Уфе проходит конференция, посвященная особенностям развития речи детей с ОВЗ

Сегодня в Уфе проходит межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная особенностям развития речи у детей с ограниченными возможностями здоровья. Её участников приветствовала Каринэ Хабирова. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» подчеркнула, что главная задача встречи заключается в том, чтобы помогать всем сторонам: детям, их родителям, работникам фондов, медицинским специалистам и педагогам. А ещё выяснить причины увеличения числа людей с задержками речевого развития и делать всё, чтобы предотвратить рост.
Всего же в башкирскую столицу на конференцию приехали более 300 человек со всей России. Своим опытом делятся врачи, педагоги, родители и общественники.