В Уфе проходит конференция, посвященная особенностям развития речи детей с ОВЗ

Сегодня в Уфе проходит межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная особенностям развития речи у детей с ограниченными возможностями здоровья. Её участников приветствовала Каринэ Хабирова. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» подчеркнула, что главная задача встречи заключается в том, чтобы помогать всем сторонам: детям, их родителям, работникам фондов, медицинским специалистам и педагогам. А ещё выяснить причины увеличения числа людей с задержками речевого развития и делать всё, чтобы предотвратить рост.

У нас есть в республике несколько благотворительных фондов, которые занимаются теми же проблемами в помощи детям, и я очень рада, что у нас в республике они стали объединяться и система какая-то стала общая вырисовываться. Поэтому я призываю присоединяться к нашему сообществу и создавать совместно системные документы, протоколы лечения, клинические рекомендации, которые будут помогать идти нам вперёд.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

С ограниченными возможностями здоровья у нас сейчас детей уже больше 19 тысяч. Вот только благодаря тому, что мы начинаем заниматься речевым развитием детей, начиная с рождения, именно с месяца жизни, 2-3 месяцев жизни, а точнее в первые 200 дней жизни, у нас такие хорошие результаты.

Файруза Латыпова, директор благотворительного фонда «Особенные дети»

Всего же в башкирскую столицу на конференцию приехали более 300 человек со всей России. Своим опытом делятся врачи, педагоги, родители и общественники.

Фото №1 - В Уфе проходит конференция, посвященная особенностям развития речи детей с ОВЗ

Более 15 лет занимаюсь, у меня свой центр нейропсихологии и дефектологии, ему тоже очень много лет. Я работаю с очень тяжелыми детьми как логопед, как нейропсихолог, как дефектолог. Речь – это не просто слово, речь – это очень сложный мозговой механизм, я хочу развернуть взгляд специалистов в эту сторону, чтобы они увлеклись этим, углубляли свои знания.

Мария Станкевич, участница научно-практической конференции «Где начинается речь?» /г. Сыктывкар/

Как сделать, например, регуляцию темпов взаимодействия таким образом, чтобы у ребенка впервые появился лепет или какое-то первое слово или чтобы он вообще вступил в коммуникацию. Мы все развиваемся через горизонтальные связи, нет никакого единого учебника, есть куча важной и полезной информации, которая находится у разных людей, поэтому всё, что мы можем делать, – это объединяться и обмениваться знаниями, от этого всем будет хорошо.

Иван Порфирьев, психолог, аспирант института психологии и комплексной реабилитации МГПУ /г. Москва/
Волна
Акции БСТ