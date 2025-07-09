В Уфе проходит конференция, посвященная особенностям развития речи детей с ОВЗ

Более 15 лет занимаюсь, у меня свой центр нейропсихологии и дефектологии, ему тоже очень много лет. Я работаю с очень тяжелыми детьми как логопед, как нейропсихолог, как дефектолог. Речь – это не просто слово, речь – это очень сложный мозговой механизм, я хочу развернуть взгляд специалистов в эту сторону, чтобы они увлеклись этим, углубляли свои знания.

Мария Станкевич, участница научно-практической конференции «Где начинается речь?» /г. Сыктывкар/