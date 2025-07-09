В Башкирии продолжается установка пожарных извещателей с GSM-модулем

В Башкортостане реализуется пилотный проект по выдаче автономных пожарных извещателей с GSM-модулем. Устройство запрограммировано таким образом, что в случае пожара сигнал тут же уходит по нескольким номерам – в экстренные службы и родным хозяина дома.

В Караидельском районе специалисты бесплатно установили современные пожарные извещатели в домах 12 семей, находящихся в социально опасном положении. Всего же с 2016 года в Башкортостане выдано более 675 тысяч пожарных извещателей, из них 542 – с GSM-модулем гражданам, имеющим инвалидность I группы по слуху и зрению, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.