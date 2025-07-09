Командир взвода БПЛА из Башкирии спас бойца в зоне СВО

Участник специальной военной операции с позывным «ЛИС» из Иглинского района прошел путь от сержанта до старшего лейтенанта.

Командир отделения батальона имени М. Шаймуратова отправился в зону боевых действий в июне 2022 года. В 2024 году по указанию Минобороны России ему досрочно присвоили звание старшего лейтенанта. В настоящее время «ЛИС» командует взводом БПЛА штурмовой роты.

Военнослужащий учился в Алаторской школе, после чего окончил Башкирском экономико-юридическом техникум и в институт права БашГУ.

В сентябре 2024 года «ЛИС» со своим расчётом занимался разведкой. Во время выполнения задания их дрон был сбит противником на линии фронта. Когда один из бойцов получил тяжелое ранение ноги, командир принял решение о его эвакуации с поля боя. Благодаря быстрой реакции и действиям «ЛИСа», раненый был спасен и отправлен в госпиталь. Расчет продолжил выполнять задачу по разведке и передал важные координаты в артиллерию бригады. Это позволило нанести значительный урон ВСУ.

За проявленные мужество и профессионализм «ЛИС» был награжден несколькими медалями, включая медали Жукова, Шаймуратова, «За боевое отличие», «Участник СВО», «За участие в параде Победы» и другие награды.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).