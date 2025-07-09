Сборная Башкирии завоевала рекордное количество медалей в каратэ ката

Это комплекс боевых действий, объединяющий технику атаки и защиты. Юные спортсмены приняли участие в «Кубке Каспия». Международные, всероссийские и межрегиональные соревнования по каратэ прошли в Каспийске с 26 по 30 июня. В них участвовали более 700 спортсменов из 23 регионов России и 4 стран. В копилке нашей сборной оказались 13 медалей: 3 «золотые», 4 «серебряные» и 6 «бронзовых».
Самому младшему представителю Башкортостана, Даниэлю Валееву, всего 7 лет. Но он выступал в более старшей возрастной категории и завоевал «бронзу». Спортсмены уже вернулись в Уфу и продолжают тренировки. Впереди новые соревнования. В ближайшие дни каратисты отправятся на сбор в Благовещенск. В августе им предстоит выступить на чемпионате России.