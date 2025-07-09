Сборная Башкирии завоевала рекордное количество медалей в каратэ ката

Это комплекс боевых действий, объединяющий технику атаки и защиты. Юные спортсмены приняли участие в «Кубке Каспия». Международные, всероссийские и межрегиональные соревнования по каратэ прошли в Каспийске с 26 по 30 июня. В них участвовали более 700 спортсменов из 23 регионов России и 4 стран. В копилке нашей сборной оказались 13 медалей: 3 «золотые», 4 «серебряные» и 6 «бронзовых».

Я заняла первое место в категории 14–15 лет по ката. Всего было 4 круга, каждый раз делали новую ката. Было тяжеловато, но не так сильно. Соперники были достойные.

Айзиля Нигаматова, победительница «Кубка Каспия» по каратэ

Я занял первое место. Я просто много стараюсь, хожу на тренировки, отрабатываю всё.

Тамерлан Кариев, победитель «Кубка Каспия» по каратэ

Самому младшему представителю Башкортостана, Даниэлю Валееву, всего 7 лет. Но он выступал в более старшей возрастной категории и завоевал «бронзу». Спортсмены уже вернулись в Уфу и продолжают тренировки. Впереди новые соревнования. В ближайшие дни каратисты отправятся на сбор в Благовещенск. В августе им предстоит выступить на чемпионате России.

Турниры разные. Вот до этого была Казань. Там считался один из сильных турниров. Здесь турнир по конкуренции не такой сложный, но для нас это еще был и как отдых.

Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного каратэ «Бусидо»
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