Сборная Башкирии завоевала рекордное количество медалей в каратэ ката

Турниры разные. Вот до этого была Казань. Там считался один из сильных турниров. Здесь турнир по конкуренции не такой сложный, но для нас это еще был и как отдых.

Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного каратэ «Бусидо»