В Башкирии выделят 25 млн рублей на поддержку креативных индустрий

25 миллионов выделят на поддержку креативных индустрий. Об этом сообщил глава Башкортостана. Сегодня Радий Хабиров провел встречу с представителями отрасли. Выездной час креативных индустрий прошел с руководителями предприятий общественного питания.

Уфа на пенке горячего напитка. «Уфачино» соединил в одной чашке кофе, чёрный чай, башкирские травы, мёд и молоко. Национальный колорит не только в меню, но и в интерьере. На входе фотозона — гости могут примерить меховую шапку или женское кашмау.

А вот для того чтобы найти рецепт кыстыбыя, пришлось отправиться в экспедицию. Так блюдо курганских башкир попало в меню. Гастрономика выходит за пределы ресторанов, становясь частью туристической жизни. Радий Хабиров на выездном часе креативных индустрий побеседовал с руководством предприятий общественного питания. Бизнесмены рассказали о том, что сейчас происходит в отрасли, озвучили проблемы. Так, одна из них была связана с профессиональными кадрами.

Радий Хабиров сообщил о том, что для креативных индустрий будет поддержка от республики. В бюджете заложены 25 миллионов рублей. Использовать их представители отрасли смогут в зависимости от цели — как на проведение мероприятий, так и на учебу. Такие встречи, отметил Радий Хабиров, дают понимание того, как можно помочь творческому сообществу.

В целом ресторанный бизнес — не та отрасль, которая требует от государства больших мер поддержки. Они успешно развиваются и без нашего вмешательства. Но для ресторанов важны нормальные, стабильные и долгосрочные взаимоотношения, прежде всего с муниципальными властями. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан