В Башкирии участники СВО получают высокотехнологичные протезы

Помогают получить более высокотехнологичные средства реабилитации. Благодаря филиалу госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане протезирование современными модульными конструкциями прошли более 50-ти участников СВО. Примерно столько же заявок от бойцов, потерявших конечности, в работе.

Программирование протеза с микропроцессорным управлением стопы. Изделие настраивается под каждого индивидуально, в зависимости от шага и уровня активности пациента. С новым протезом, говорит ветеран СВО Юнир Камалетдинов, ограниченность его физических возможностей снижается до минимума.

Не только ходить, подниматься по лестницам и преодолевать различные препятствия. Протезирование дало возможность не изменять своим привычкам, говорит Юнир Камалетдинов. Он давно отказался от автомобиля как средства передвижения. Как и раньше, житель Благовещенска колесит по улицам на мотоцикле.

Уфимский филиал московского протезно-ортопедического предприятия — одна из организаций, тесно сотрудничающих с региональным отделением госфонда «Защитники Отечества». Здесь оказывают полный комплекс реабилитации участникам СВО с ампутациями верхних и нижних конечностей. Предприятие изготавливает современные модульные протезы и здесь же адаптирует пациентов к новой конструкции. Есть свой зал лечебной физкультуры, школа ходьбы, при необходимости бойцы проходят физлечение. А недавно включились в новый проект Минобороны по обеспечению участников СВО спортивными видами протезов.

Еще одна компания, помогающая участникам СВО с ампутациями хоть как-то улучшить жизнь, — «Ортоинновации». Предприятие также тесно работает с филиалом госфонда «Защитники Отечества». Алексею Горячеву здесь изготовили не один протез, и вот время пришло вновь менять конструкцию. Пришёл не раздумывая, ведь от этого зависит его мобильность и независимость.

Пройти протезирование участники и ветераны СВО могут за счет средств соцфонда в рамках электронного сертификата. Однако, если военнослужащие хотят получить более высокотехнологичные средства реабилитации, на помощь приходит фонд «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку участникам СВО и их семьям, включая помощь в обеспечении техническими средствами реабилитации. В первую очередь теми, которые не входят в федеральный перечень и не предоставляются Социальным фондом России.