Мебельная компания в Уфе обманула десятки клиентов

Десятки уфимцев пострадали от местной компании по производству мебели. Вместо уютных кухонь заказчики получили либо пустые обещания, либо неисправные конструкции. Некоторым и вовсе переезд пришлось откладывать на неопределенный период, потому что вернуть предоплату фирма не в состоянии. Во всяком случае пока. Люди пытаются связаться с представителями фирмы, но безрезультатно.

Неправильные линии, отсутствующая фурнитура и скрученная проводка — всё это вместо кухни мечты получила жительница микрорайона Яркий. По личной просьбе женщины мы не показываем её лицо. О фирме по установке кухонной мебели узнала от соседей по рекомендациям.

И оплатили «Мерабель» сто процентов стоимости наличкой. Обнаружили со временем, что фасад бракованный, отклеена пленка, он тоже обещал заменить, но почему-то вместо графитового фасада привез белый. С посудомойкой он предложил вариант: «Давайте мы вашу посудомойку продадим на «Авито», я вам привезу новую и поменьше». пострадавшая

Всего же без кухонь и денег остались более десяти семей. Они недавно приобрели квартиры в новостройках, в которых требовался ремонт. Коммерческий директор фирмы активно предлагал в домовом чате свои услуги, который, к слову, владеет недвижимостью в Ярком. В соцсетях, что интересно, он позиционирует себя как эксперт по работе с токсичными клиентами и проводит мастер-классы.

Мужчина рассказывал своим соседям о том, что сотрудники его компании устанавливают мебель по выгодной цене и со скидкой. Некоторые жильцы доверились ему. Да и сложно поверить в то, что организация с хорошими отзывами и репутацией сможет как-то подвести своих клиентов.

Мы, естественно, так как экономическая ситуация в стране не лучшая, мы, естественно, так как сосед. И мы поверили. У нас ремонт уже затянулся на год. Мы с ним переговорили, что, может быть, вернуть наши денежные средства? На что он нам сказал: «Денег нет, но вы держитесь». Я была крайне удивлена этому. Алина Бакирова

К слову, у Алины Бакировой на руках лишь копия договора с компанией по установке мебели. Оригинал, по её словам, забрали зачем-то представители фирмы. Схему работы компании точь-в-точь описывают и другие жильцы.

В разговоре с генеральным директором сказала, что начались у них эти проблемы, явные проблемы в январе, и я так понимаю, что далее они продолжали действовать по той же схеме. Принимали заказы от клиентов, принимали предоплату, но свои обязательства не выполняли. Магазин их закрылся, отсутствует вывеска и мебель в офисе. Альберт Гильмутдинов

Мы попытались связаться с коммерческим директором фирмы, но он никак не отреагировал на звонок. Сейчас клиенты готовят коллективный иск в суд. Они также обратились в полицию. Параллельно выясняют, куда всё-таки исчезли деньги, а это, вероятно, несколько миллионов рублей. Если всё-таки факт мошенничества подтвердится, то учредителям грозит уголовная ответственность.

Добиться постановления о возбуждении уголовного дела — это достаточно непростая процедура, при том, что основная ссылка в случае отказа от возбуждения уголовного дела будет то, что у вас есть гражданско-правовые отношения с этим лицом, в этом случае вы предоставляете дополнительные материалы и возможные переписки с подрядчиком, либо аудиозаписи, либо видеозаписи должны доказывать, что всё-таки в отношении вас совершено преступление. Искандер Кабиров, адвокат

Представители Роспотребнадзора тоже могут помочь в решении проблемы.

Если у вас есть какие-то претензии к данному мебельному центру, вы можете обратиться к ним с письменными требованиями, а в случае их отказа воспользоваться судебной защитой. Управление Роспотребнадзора готово оказать помощь при обращении в суд и дать заключение в защиту прав потребителей. Дамир Шугаюпов, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления роспотребнадзора по Республике Башкортостан