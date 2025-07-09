Мебельная компания в Уфе обманула десятки клиентов

Десятки уфимцев пострадали от местной компании по производству мебели. Вместо уютных кухонь заказчики получили либо пустые обещания, либо неисправные конструкции. Некоторым и вовсе переезд пришлось откладывать на неопределенный период, потому что вернуть предоплату фирма не в состоянии. Во всяком случае пока. Люди пытаются связаться с представителями фирмы, но безрезультатно.
Неправильные линии, отсутствующая фурнитура и скрученная проводка — всё это вместо кухни мечты получила жительница микрорайона Яркий. По личной просьбе женщины мы не показываем её лицо. О фирме по установке кухонной мебели узнала от соседей по рекомендациям.
Всего же без кухонь и денег остались более десяти семей. Они недавно приобрели квартиры в новостройках, в которых требовался ремонт. Коммерческий директор фирмы активно предлагал в домовом чате свои услуги, который, к слову, владеет недвижимостью в Ярком. В соцсетях, что интересно, он позиционирует себя как эксперт по работе с токсичными клиентами и проводит мастер-классы.
Мужчина рассказывал своим соседям о том, что сотрудники его компании устанавливают мебель по выгодной цене и со скидкой. Некоторые жильцы доверились ему. Да и сложно поверить в то, что организация с хорошими отзывами и репутацией сможет как-то подвести своих клиентов.
К слову, у Алины Бакировой на руках лишь копия договора с компанией по установке мебели. Оригинал, по её словам, забрали зачем-то представители фирмы. Схему работы компании точь-в-точь описывают и другие жильцы.
Мы попытались связаться с коммерческим директором фирмы, но он никак не отреагировал на звонок. Сейчас клиенты готовят коллективный иск в суд. Они также обратились в полицию. Параллельно выясняют, куда всё-таки исчезли деньги, а это, вероятно, несколько миллионов рублей. Если всё-таки факт мошенничества подтвердится, то учредителям грозит уголовная ответственность.
Представители Роспотребнадзора тоже могут помочь в решении проблемы.
Эта история в очередной раз показывает, как важно быть внимательным при заключении договоров. Эксперты советуют не вносить стопроцентную предоплату и фиксировать все этапы взаимодействия. А главное — не бояться отстаивать свои права, когда сталкиваешься с недобросовестными предпринимателями.