В Башкирии продолжаются съемки фэнтези «Бисура»

В республике продолжаются съемки фэнтези «Бисура», основанного на башкирской мифологии. В основе сюжета — история о бизнесмене, который возвращается из Москвы на Родину, чтобы построить авиазавод, но сталкивается с духами леса — Бисурой и Шурале. Режиссером и сосценаристом выступила уроженка Ишимбая Александра Бодрая. Съемки стартовали в конце мая в Москве и Подмосковье, основные сцены снимают в районах Башкортостана, в работе поучаствовали и местные жители.

Десятки профессионалов и год препродакшена. Работа огромна — продумывая каждую деталь, сценаристы и режиссеры противопоставили башкирский фольклор современности. Это главная идея фильма.

Главный герой Урал возвращается из российской столицы в вымышленный город Серурман, чтобы начать разрабатывать лес, но вместо деловой рутины его ждет романтическая история с мифической защитницей леса Бисурой. Часть сцен отсняли в Москве, а вот основой картины станут пейзажи Вертолетной и Идрисовской пещер, Лимоновский гребень и Гумеровское ущелье.

В каст вошли Давид Сократян, известный по сериалу «Трудные подростки», Олег Чугунов из «Последнего богатыря. Наследие», Марат Абдрахимов — уроженец Зианчуринского района, актер ряда российских сериалов и многие другие.

И если для профессионалов это база и ежедневная практика, то для остальных — тонкости режиссуры и актерского мастерства. На два дня Гумеровское ущелье превратилось в большую праздничную и съемочную площадку. Выставочные юрты, торговые лотки с башкирскими народными промыслами и национальными угощениями.

Для того чтобы воссоздать сабантуй вплоть до мельчайших деталей, команда проекта задействовала именитых каскадёров. Также участвовали ремесленники, спортсмены и творческие коллективы со всей республики. Работа над трёхминутным фрагментом охватила около 300 человек и заняла два съёмочных дня.