В Башкирии волонтеры группы «Ватан» продолжают помогать бойцам СВО

Всё для фронта, всё для победы. Тысячи волонтёров по всей республике продолжают сбор гуманитарной помощи и пошив масксетей для поддержки участников СВО. Среди добровольцев – люди разных возрастов, в том числе и пенсионеры, которые проводят свободное время в мастерских.

Возвращения ребят с победой ждёт волонтёр из Сибая Вера Осипова, которая присоединилась к группе «Ватан» в январе прошлого года. По словам женщины, она не могла оставаться в стороне и решила внести свой посильный вклад в общее дело. Вязать масксети научили другие добровольцы, с которыми очень быстро подружились. И то, что они вместе делают полезное дело, придаёт волонтёрам сил и уверенности.