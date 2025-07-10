В БАГСУ прошло вручение дипломов

В Башкирской академии госслужбы и управления при Главе Башкортостана прошло торжественное вручение дипломов. Государственные и муниципальные служащие, сотрудники различных ведомств и управлений прошли переподготовку.

Это и работники администрации главы республики, аппарата правительства, ЦИКа, Агентства по печати и СМИ и другие. В торжественной обстановке дипломы вручил ректор БАГСУ. Специалисты прошли обучение по двум направлениям: «Государственное и муниципальное управление» и «Управление персоналом».