В Уфе для детей бойцов СВО организовали бесплатные занятия в бассейне

«Уроки с чемпионами». В Уфе для детей участников специальной военной операции организовали бесплатные занятия в бассейне. Проект проводится по инициативе администрации Октябрьского района. Дети смогут научиться уверенно держаться на воде под руководством опытных спортсменов.
Занятия проводятся в летнее время, чтобы подготовить ребят к открытой воде и избежать несчастных случаев. При необходимости проект продлят до сентября.
Дети посещают бассейн дважды в неделю в двух возрастных группах. Перед каждой тренировкой проводится разминка на суше. Затем 45 минут в бассейне с индивидуальным подходом к каждому, вне зависимости от уровня подготовки. Тем, кто ранее уже посещал занятия по плаванию, помогают улучшить технику.