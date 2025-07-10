В Уфе для детей бойцов СВО организовали бесплатные занятия в бассейне

«Уроки с чемпионами». В Уфе для детей участников специальной военной операции организовали бесплатные занятия в бассейне. Проект проводится по инициативе администрации Октябрьского района. Дети смогут научиться уверенно держаться на воде под руководством опытных спортсменов.

Занятия проводятся в летнее время, чтобы подготовить ребят к открытой воде и избежать несчастных случаев. При необходимости проект продлят до сентября.