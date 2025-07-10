Жителей Башкирии ждет 32-градусная жара

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в некоторых районах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможны ливни и град. Ветер юго-западный, при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит от +15 до +20°С, на востоке – до +10°С. Днем ожидается от +27 до +32°С тепла.