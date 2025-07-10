ГАИ Уфы проводит операцию «Законный водитель»

Цель масштабной операции ГАИ «Законный водитель» — предотвратить управление транспортными средствами без водительских прав, а также недопущение водителей с признаками опьянения. Под пристальным вниманием инспекторов будут и другие нарушения ПДД.

По данным городского ГАИ, запланированы рейды, в ходе которых будут проводиться массовые и сплошные проверки водителей с привлечением максимального количества сотрудников, включая руководство. Проверки будут направлены на остановку большого числа автомобилей на определённых автомагистралях. Особое внимание полицейские обратят на безопасность перевозки детей в автомобиле и исключат возможность управления мототранспортом лицами, не достигшими необходимого возраста